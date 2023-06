Fan que lanzó celular contra la cantante Bebe Rexha lo hizo por un reto de TikTok: «Quería que se tomara una selfie»

El último concierto de Bebe Rexha en Nueva York se vio interrumpido por un triste episodio causado por un fanático imprudente. La cantante recibió un golpe en la cara por un celular lanzado al escenario mientras interpretaba una de sus canciones.

El impacto la hizo caer al suelo y abandonar el escenario, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Recientemente, el portavoz del Departamento de Policía de Nueva York emitió un comunicado informando que el hombre de 27 años que lanzó el celular a propósito fue detenido en la escena y acusado de agresión.

El individuo, identificado como Nicolás Malvagna, enfrentará cargos por agresión en tercer grado, acoso en segundo grado, acoso con agravantes en segundo grado y tentativa de agresión en tercer grado.

Según ha informado Rolling Stone, Malvagna trató de justificar su conducta argumentando que solo pretendía hacer un reto de TikTok.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy

— Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023