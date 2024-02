«Fue destrucción total», Wanda Nara reveló cómo fue su primer encuentro sexual con Mauro Icardi

La modelo, presentadora, empresaria y manager de fútbol argentina Wanda Nara reveló recientemente cómo fue su primer encuentro sexual con el futbolista Mauro Icardi.

Invitada al canal de streaming Rumis (La Casa del Streaming) Wanda Nara fue entrevistada por Zaira, su hermana, y se animó a hablar de sexo sin tapujos.

Cuando la modelo le preguntó si usaba alguna de sus canciones para tener relaciones con Icardi, la respuesta impacto a todos. Wanda no tuvo problema en pronunciarse y asegurar: «Con ninguna, con mi sonido”.

Asimismo, se animó a contar cómo fue su primera vez con Icardi y dejó sonrojada a su propia hermana con los detalles más calientes. No tuvo pelos en la lengua y dio rienda suelta a sus confesiones.

“Antes de eso por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total», eso fue lo primero soltó Nara, quien conoció al jugador del Galatasaray a través de su exmarido, el también futbolista Maxi López.

«No le sirvió más el colchón. Al otro día me acuerdo, de los dolores que tenía en el cuerpo porque no estaba acostumbrada a darlo todo», agregó de acuerdo a las declaraciones citadas por el canal Todo Noticias (TN).

Confesó, que luego de la “maratónica” jornada sexual, no le tocó más que recurrir al ibuprofeno y tomarlo cada cuatro horas. «Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado todo, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”, sentenció.