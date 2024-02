﻿ Pillaron a Peso Pluma con una mujer en Las Vegas y así reaccionó Nicki Nicole a la infidelidad

El cantante Peso Pluma fue pillado con una mujer que no era su pareja Nicki Nicole en un casino de Las Vegas, luego de asistir al Super Bowl el pasado domingo.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes. Y la artista decidió romper el silencio y confirmó que tras lo ocurrido decidió terminar su relación con el intérprete de “Ella Baila Sola”.



Peso Pluma hizo lo que todo hombre ley haría, enamoro a la morra que no le hacía caso para luego humillarla en vísperas de San Valentín y dejarla por una mejor. Nicki Nicole regresa al basurero de donde la sacó Hassan. pic.twitter.com/hn6Fg3Fbi0 — Emisario Evo de Metal (@EmisarioGorgojo) February 13, 2024

«El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy», expresó.

Asimismo, Nicki Nicole resaltó que se enteró de lo ocurrido como todos los demás al ver las redes.

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», dijo en su Instagram.

De igual forma, Nicki Nicole decidió borrar de sus redes sociales todas las imágenes que tenía con Peso Pluma.

PESO PLUMA Y NICKI NICOLE: ¿QUIÉN ES LA TERCERA EN DISCORDIA?

De acuerdo a lo reseñado por la revista Quién, la tercera en discordia es Sonia Sahar, una influencer colombiana.

Sin embargo, la mujer publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió: «No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia».

Peso Pluma y Nicki Nicole habían confirmado su relación desde noviembre del año pasado durante la presentación de la argentina en el Pepsi Center WTC.