Guardaespaldas de Taylor Swift se hizo viral por una inesperada decisión

Esta vez no es la estrella pop Taylor Swift quien llena titulares en el mundo, ahora se trata nada más y nada menos que de uno de sus guardaespaldas.

El hombre de origen israelí que por largo tiempo protegió a la artista decidió abandonar su trabajo para irse a su país a luchar en la guerra.

Todo trascendió, luego de que él mismo se pronunciara en sus redes sociales sobre la situación tras los ataques de Hamás a civiles en el sur de Israel.

“Estoy con Israel… no debería tratarse solo de una persona. Apoya al único Estado judío. Debería ser “¡¡¡Estoy con la humanidad!!! (…) Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos”, publicó.

Poco después el medio Israel Hayom habría confirmado que el guardia de Taylor Swift ya había regresado a Oriente Medio «porque ‘no podía quedarse quieto mientras las familias israelíes eran masacradas y quemadas vivas en sus hogares».

El periodista israelí Eran Swisa logró conversar con el guardia y confirmó su decisión de abandonar EEUU para ir a la guerra.

