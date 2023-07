EN VIDEO | La reacción de Lele Pons cuando jugaba con una bebé que terminó vomitándole encima

La cantante venezolana Lele Pons fue protagonista de un video que no tardó en viralizarse en redes sociales, luego de que esta se encontrara jugando con una bebé, quien terminó vomitándole en la cara.

En el clip se puede ver a la artista criolla muy feliz alzando a la bebé y aunque todo parecía risas y juego, de un momento para otro, la niña soltó una gran bocanada de vómito sobre ella. Esto ensució su rostro, cabello y hasta ropa.

Ante este inesperado momento, la venezolana acompañó el video con un contundente mensaje: «No estoy listo para esta m**a».

El video de Lele Pons tiene cientos de comentarios, donde muchos de sus seguidores le aseguran que a ellos también les ha pasado lo mismo.

En este sentido, explicaron que por lo general esto sucede cuando los niños acaban de tomar tetero o pecho de sus progenitoras.

«Me pasó lo mismo con mi hijo jajaja me vomito la boca»; «El aprendizaje aquí es: NO sacudir a un bebé!»; «El aprendizaje aquí es: NO sacudir a un bebé!», fueron algunos de los comentarios.

Otro internauta llegó más lejos y cuestionó la veracidad del video. «Si suele pasar pero en esta ocasión es pantalla verde. Sean más observadores», afirmó.

LELE PONS Y GUAYNAA QUIEREN AGRANDAR LA FAMILIA

Lele Pons y Guaynaa se casaron a principios de marzo, tras una sólida relación de dos años.

Como era de esperarse, tras la boda llegan las a veces incómodas preguntas como ¿Para cuándo los hijos? Esta interrogante no supo ser contestada por la pareja de artistas, pero lo que sí saben es que desean agrandar la familia, aunque no tengan fecha exacta para hacerlo.