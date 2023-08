«Me llegó uno mejor», Karol G ¿le lanzó dardo? a Anuel AA: la canción de la que todos hablan

La cantante Karol G estrenó este viernes su nuevo tema llamado «Mi ex tenía razón», una canción con la que la colombiana estaría respondiendo a las indirectas de Anuel AA y enviando un mensaje a su pareja Feid.

«Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti si te creo cuando me dices mi amor, mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Que me trata mejor«, expresó la cantante.

Asimismo, Karol G aseguró que «mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor, todo me gusta al lado de ti (…) me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty (…) no sé por qué carajos fue que lloré si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné contigo mi amor».

«Esta canción es mi bebé. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla», expresó la colombiana.

LA INDIRECTA DE ANUEL A KAROL G

En mayo, el cantante Anuel AA decidió dedicarle una nueva canción a su expareja llamada «Mejor que yo».

A través de su cuenta en Instagram, Anuel AA escribió «te la dedico, bebé @karolg», generando una ola de comentarios en las redes sociales, al punto que su nuevo tema se volvió inmediatamente viral.

Y es que no solo provocó que las redes explotaran al mencionar directamente a Karol G en su mensaje, también lo hizo por la letra de la canción que está bastante subida de tono.

«Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, ni anotando mis truquitos en papel. Como yo nunca te va a hacer el amor y lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter», es parte de la letra de la canción, en la que también parece enviar indirectas al cantante Feid, novio de Karol G.