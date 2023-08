«No vengan porque te discriminan», la cantante Natalia Jiménez denunció ser víctima de racismo en un reconocido restaurante de California

La cantante española, Natalia Jiménez, denunció en sus redes sociales el pasado jueves que la discriminaron en un reconocido restaurante de Los Ángeles, California, simplemente por hablar en español con su hija por teléfono.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de «Creo en mí» subió un video. Allí relató todo lo sucedido en el local ‘Gigi’s Hollywood’. Contó que mientras conversaba con su hija por Facetime, le dijeron que hiciera silencio porque «hablaba muy alto».

Ante esto, recomendó a sus casi dos millones de seguidores que nunca visiten ese restaurante. «Si vienen acá, no vengan a Gigi’s porque los van a discriminar».

«Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos. Aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas a lado que están hablando altísimo y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija porque estoy hablando muy alto», insistió.

Asimismo, mencionó que no es la primera vez que siente que la discriminan por hablar en español en EEUU. «¡Lo de hoy fue increíble!», apuntó.

«Este lugar es racista», agregó en el video.

SIN RESPUESTA DEL RESTAURANTE

Hasta los momentos el restaurante no se pronunció por las acusaciones de Natalia Jiménez.

Sin embargo, un usuario de Instagram le respondió a la cantautora, asegurándole que el establecimiento limitó los comentarios en su cuenta oficial.

«Ya reporte la cuenta. Todos deberían hacer lo mismo. Hay lugares que no deben abrir nunca más», «vayan a Google y dejen review para que se les quite», «reportada la cuenta por racismo«, fueron algunos de los comentarios de personas que expresaron su apoyo a Jiménez.