Nuevo escándalo de Piqué: Aseguran que en Miami se fue a los golpes con Tonino, el hermano de Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué se ve envuelto en un nuevo escándalo, dado que varios rumores indican que, tras su llegada a Miami para visitar a sus hijos, se fue a los golpes con Tonino Mebarak, hermano de Shakira.

Piqué viajó hasta la ciudad estadounidense para compartir varios días con Milan y Sasha, los dos hijos que tuvo con Piqué. Sin embargo, el encuentro no salió como se esperaba y hubo varios conflictos.

La periodista Verónica Bastos reveló que hubo una pelea entre Piqué y Tonino hace unos pocos días. Las filtraciones no brindan demasiados detalles sobre el incidente y no se conoce qué desencadenó el conflicto.

“Se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión, supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana”, dijo.

POLICÍA INTERVINO

De acuerdo a los rumores, la policía local tuvo que dirigirse hasta el lugar para controlar la situación No obstante, no hay un reporte policial sobre la pelea entre Piqué y Tonino, de manera que no habría un proceso legal en curso.

Igualmente, las fuentes afirmaron que la pelea empeoró la ya complicada relación que hay entre Piqué y Shakira tras su separación. Bastos afirmó que el trato entre la expareja es “bastante tenso”.

Piqué llegó hace pocos días a la ciudad estadounidense, a donde se mudaron sus dos hijos con Shakira a principios de abril. El exfutbolista busca compartir con Milan y Sasha, a quienes no ve desde hace varias semanas.

No obstante, Piqué apenas pudo pasar cinco o seis días con sus hijos en Miami, de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo judicial. Shakira no cedió más tiempo, dado que la relación entre ambos “ahora está muy tensa”.