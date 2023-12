﻿ Paula Abdul denunció a productores de American Idol por agresión sexual y discriminación

La cantante Paula Abdul introdujo una denuncia en un tribunal de California en contra de los productores de American Idol, donde fungió como jurado entre 2002 y el 2009, por agresión sexual y discriminación sufrida durante su permanencia en el citado show.

Abdul denunció que fue víctima del productor inglés Nigel Lythgoe, en varias ocasiones, pero decidió guardar silencio para proteger su carrera.

“Por años, Abdul guardó silencio sobre las agresiones sexuales y el acoso de Lythgoe por miedo a hablar en contra de uno de los productores más conocidos de concursos de televisión, lo que fácilmente podría dañar su carrera”, reza parte de la demanda.

«No cabe duda de que fue una decisión difícil, pero la Sra. Abdul sabe que se lo debe a muchas otras supervivientes de situaciones similares, y está decidida a que se haga justicia», dijo el abogado de Abdul, Douglas Johnson, según declaraciones reseñadas por el Diario 2001.

La otra demanda de la cantante, de 61 años de edad, es por discriminación laboral. Abdul asegura que recibió un salario menor a la de los otros jurados (ambos hombres).

Agrega que “fue objeto de constantes burlas, intimidación, humillaciones y acoso de parte de importantes directivos, agentes y empleados” del reality show.

LYTHGOE NEGÓ LAS ACUSACIONES

El productor inglés, también jurado del concurso televisado de baile So You Think You Can Dance, negó las acusaciones, reportaron algunos medios estadounidenses.

Según la demanda, la primera agresión sexual ocurrió cuando Abdul y Lythgoe estaban de viaje grabando audiciones para una de las primeras temporadas de American Idol, estrenada en 2002.

Abdul afirma que Lythgoe la manoseó en el ascensor de su hotel después de un día de rodaje.

«Empezó a meterle la lengua por la garganta», ella lo apartó y corrió en cuanto se abrieron las puertas del ascensor, señala la querella.

«Entre lágrimas, Abdul llamó rápidamente a uno de sus representantes para informarles de la agresión», dice la demanda, «pero finalmente decidió no tomar medidas por miedo a que Lythgoe hiciera que la despidieran».

Asimismo, Abdul alegó que en otra ocasión Lythgoe se puso encima de ella por la fuerza durante una cena en su casa y trató de besarla. Por lo que volvió a empujarlo y se marchó inmediatamente.

La demanda también acusa a Lythgoe de burlarse de Abdul por las supuestas agresiones, diciéndole años después que «deberían celebrar» que «habían prescrito».

Abdul presentó la demanda días antes de la fecha límite del 31 de diciembre de la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California, que abrió un plazo de un año para que las víctimas presentaran demandas por abusos sexuales después de que el delito hubiera prescrito.