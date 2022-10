Pete Davidson decidido a dejar atrás a Kim Kardashian y se borra emblemático tatuaje

En abril la modelo Kim Kardashian habló por primera vez de su relación con el comediante Pete Davidson, la cual generó polémica en aquel entonces debido a la diferencia de 13 años que le llevaba la socialité al actor.

"Los espectadores del nuevo 'reality' verán cómo nos conocimos y quién contactó a quién, cómo sucedió todo y los detalles que quieren saber. Definitivamente estoy abierta a contarlo", dijo en una entrevista con el medio Variety.

De igual forma la ex de Kanye West explicó si Davidson aparecerá en el nuevo reality.

"No he grabado con él. Y no me opongo a ello, simplemente es que no es lo que él suele hacer. Pero si ha habido algún evento al que he ido y él estaba allí, no le ha dicho a las cámaras que se alejaran", dijo.