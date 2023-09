Popular actriz de «Los Soprano» abrió una cuenta de OnlyFans, esta es la polémica razón

La actriz Drea de Matteo, conocida por su papel como Adriana La Cerva en la serie Los Soprano, abrió en agosto una cuenta de OnlyFans. Tras una ola de críticas, la intérprete explicó las razones de su polémica decisión.

De Matteo explicó que todo se remonta hasta el comienzo de la pandemia de la COVID-19. La actriz afirmó que, producto de su postura antivacunas, la industria del entretenimiento le dio la espalda y tuvo que buscar nuevas fuentes de ingreso.

«No sabía que esto iba a tener que ser un cambio de vida (…) Que tendría que cambiar de carrera y averiguar cosas nuevas porque mi propia industria piensa que soy una salvaje», dijo De Matteo en una entrevista para Fox News.

La actriz dice irónicamente que fue una «chica mala» por «no seguir las normas hace un par de años». «No quiero volver a estar a merced de mandatos, huelgas ni nada parecido», agregó De Matteo, quien dejó claro que no quiere volver al cine o la televisión.

DE MATTEO: «NO SÉ POR QUÉ NO SE ME OCURRIÓ ANTES»

La estrella de Los Soprano se defendió de las críticas y dijo que se ve a sí misma como un «guerrera». «Sé que algunas personas han dicho cosas desagradables sobre que me haya unido a OnlyFans», reconoció.

«Pensé: ‘Vale, todo el mundo está en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hago eso, pero puedo hacerlo y que me paguen por ello’. … No sé por qué no se me ocurrió antes», añadió De Matteo.

Asimismo, reveló que sus hijos fueron quienes la animaron a abrir una cuenta en OnlyFans y su hija mayor retoca las fotos para que sea vea más «sensual». «Las cosas han cambiado en los últimos tres años», añadió.

«Antes tenía mucho dinero, y luego, de repente, pasé a que no me dejaran trabajar nunca más», expuso De Matteo. Sin embargo, la actriz aseguró que le gusta su nueva profesión y tiene más tiempo para criar a sus hijos.