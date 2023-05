¿Quién es Kevin Kaletry, el influencer que fue asesinado mientras participaba en una rueda de prensa en México?

La violencia en Ciudad de México ha cobrado una víctima más, en esta ocasión el joven influencer Kevin Kaletry, quien fue asesinado a tiros durante una rueda de prensa para anunciar un nuevo espectáculo en el que participaría junto a la actriz Wendy Guevara. El trágico suceso tuvo lugar en plena calle, frente a un hotel en la colonia Hipódromo Condesa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió el reporte de las detonaciones y envió patrullas al lugar, encontrando a Kaletry tendido en el suelo sin signos vitales a causa de una herida de bala en la cabeza. Los servicios de emergencia llegaron a la zona y confirmaron la muerte del joven influencer.

La policía logró identificar a dos sospechosos que habían huido del lugar en una motocicleta verde, y tras una breve persecución, lograron detener a uno de ellos. Organismos de seguridad acordonaron la zona y posteriormente llamaron al personal de los servicios periciales para llevar a cabo la investigación.

#KevinKaletry MOMENTO DEL ATENTADO pic.twitter.com/9SqAFgFLbW

