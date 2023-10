Reapareció Amaia Montero tras sus problemas de salud: Esta es la foto que publicó en las redes y se volvió viral

La cantante Amaia Montero, recordada por su paso por La Oreja de Van Gogh, reapareció en redes sociales luego de una larga ausencia por problemas de salud.

«Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría», escribió en la publicación donde se puede ver en la parte trasera de una embarcación, junto a una caña de pescar.

Montero ha pasado en los últimos meses por un largo proceso de recuperación en su salud mental. El pasado mes de diciembre había subido una fotografía que dejó a sus seguidores preocupados. En la imagen, en blanco y negro, se veía despeinada y con la mirada muy triste. «Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me vale la vida?», escribió en aquella oportunidad.

Desde entonces, se alejó de las redes sociales por varios meses.

A finales de 2022, el portal Hola reveló como se dio el colapso emocional de Montero. Al parecer se encontraba trabajando de cara a un nuevo proyecto musical cuando empezó a padecer de un cuadro de «estrés y ansiedad».

Los especialistas que la trataron, le recomendaron que tuviera un tiempo de desconexión de internet y viviera con tranquilidad absoluta.

Otra situación que había preocupado a sus seguidores es que a mediados de 2023 tuvo que ser invervenida por un percance en una de sus manos, según informó su hermana.