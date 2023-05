Reguetonero Arcángel llegó a Perú y fue requisado por la policía en plena vía pública: «Eso a mi no me j#de»

El reguetonero Arcángel, llamado Austin Agustín Santos, llegó a Perú este fin de semana para un concierto. Sin embargo, vivió un incómodo momento cuando fue requisado por la Policía Nacional de Perú (PNP) en plena vía pública.

Arcángel viajó a Perú al “Reggaeton Lima Festival 2” para cantar con otros importantes artistas del género urbano. Mientras se desplazaba por la capital peruana, fue interceptado por unos agentes de la PNP.

En las redes sociales comenzó a circular el video del cantante estadounidense cuando era requisado en un operativo judicial. Según Infobae, se trata de un procedimiento usual del PNP, que retiene el vehículo para verificar los documentos de los ocupantes.

🇵🇪 | PERÚ: El cantante Arcángel fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. pic.twitter.com/dGwn3BFup5 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023

En las imágenes se aprecia cuando un funcionario revisa los bolsillos de Arcángel y le levanta la camisa durante la requisa. Mientras tanto, el cantante se mantuvo calmado y hasta tuvo una sonrisa en su rostro.

RESPUESTA DE ARCÁNGEL

El artista de ascendencia dominicana bajó de la camioneta junto con su agente de seguridad y el resto de su equipo. A pesar de que estaban sorprendidos, estuvieron atentos a las peticiones de los agentes.

Durante el festival de música, Arcángel se refirió a lo que ocurrió con los agentes. El cantante no se mostró enojado y dijo que entendió el trabajo de la policía, por lo que la audiencia lo ovacionó.

#ESTENDENCIA

Arcangel

En su presentación en el Reggaeton Music Festival, ayer en Lima, "La Maravilla" respondió fiel a su estilo a la Policía Nacional de Perú.

"A un artista como yo no le joden su imagen"pic.twitter.com/5o79aqkr7J — La Tendencia 🇵🇪 (@latendenciape) May 21, 2023

“Si pensaban que subiendo la noticia me iban a jod**. No, no, no. A un artista como yo, usted no jod** su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo”, dijo Arcángel.

Arcángel aseguró que no tuvo ningún problema con el procedimiento y dijo que lo “pueden revisar todas las veces que quieran». “Está todo bien. Así que un aplauso para la policía del Perú. Está haciendo su trabajo”, concluyó.