Al reguetonero Arcángel no le gustó mucho el resultado del Miss Universo: “No está fea, pero no fue ella”

El cantante estadounidense Arcángel criticó la victoria de R'Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, en el Miss Universo y aseguró que la venezolana Amanda Dudamel tuvo que llevarse la corona.

“Ya que gane Venezuela, eso es”, dijo Arcangel en una historia publicada en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, Gabriel y Dudamel estaban tomadas de las manos mientras esperaban el anuncio de la ganadora.

Apenas el presentador anunció la victoria estadounidense, Arcángel no pudo evitar manifestar su rechazo. “No no, ¿cómo es? Hombre, no, quítale eso (la banda). No está fea, pero no fue ella (la ganadora)”, acotó el cantante.

“No está fea, pero no fue ella”: a Arcángel no le gustó que Amanda Dudamel, Miss Venezuela 2021, no haya ganado el Miss Universo. pic.twitter.com/PnYta7CuIr — Directo a la Fuente (@directolafuente) January 15, 2023

La polémica no faltó en el Miss Universo, dado que dieron ganadora a la representante estadounidense. Sin embargo, para muchos, la venezolana Amanda Dudamel tuvo que llevarse la corona del concurso.

ARCÁNGEL: “TENÍA QUE GANAR”

Después de su pronunciamiento en sus historias de Instagram, Arcángel hizo un live en esa plataforma. Frente a cientos de sus seguidores, brindó sus conclusiones sobre el concurso y ratificó que, a su juicio, Dudamel tuvo que ganar el Miss Universo.

“Mi opinión, no quiero que nadie se moleste. Para mí la que mejor contestó sus preguntas con mayor elocuencia, fue la dominicana. La más linda, para mí, era la de Curazao. Pero sentí que la que tenía que ganar al final era la venezolana”, indicó.

Entre Amanda Dudamel y R'Bonney Gabriel, Arcángel parece estar seguro sobre quién era su ganadora. “Al final, entre la que me preguntan que tenía que ganar entre la americana y la venezolana, era mil por ciento la venezolana”, añadió.

A pesar de no ganar el concurso, Dudamel manifestó que estaba “muy contenta” con su papel en el Miss Universo. "Yo me sentí muy bien y estoy segurísima de que este era el triunfo que Venezuela se merece", dijo tras ser la primera finalista.