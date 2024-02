Resurge antigua entrevista al novio de Taylor Swift que podría reavivar su enemistad con Katy Perry

La relación entre el campeón de la NFL con los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y la superestrella de la música, Taylor Swift, sin duda es de las aclamadas del momento y, sumado a ello, el acercamiento entre la intérprete y su colega Katy Perry luego de que esta última asistiera a un concierto en Australia bajo el «The Eras Tour», han revivido viejas palabras del deportista sobre ellas que dan de qué hablar dado que podría resucitar una vieja enemistad entre ambas.

En una entrevista en 2016, a Kelce se le hizo una comprometedora pregunta, donde tenía que elegir entre ellas dos y Ariana Grande. La respuesta del jugador de los Chiefs sorprendió a muchos ya que no era la que se esperaba. En ese entonces, Kelce participó en el juego «besar, casar y matar». El ala cerrada dejó anonadados a muchos a precisar que él se casaría no con Swift, sino con Perry.

Tras segundos debatiendo internamente, Kelce optó por «matar» (eliminar) a Ariana Grande. No obstante, no lo hizo sin expresar su cariño hacia ella. En consecuencia, quedaron pendientes solo dos participantes.

Posteriormente, el deportista de 34 años de edad contestó que besaría a Taylor Swift, su actual pareja. Por último, aunque ambos ya sabían la respuesta, la entrevistadora agregó: «Y luego, ¿cuál es el último?», a lo que Travis Kelce respondió: «Katy Perry, sí, con Katy Perry me casaría», haciendo un gesto de gusto.

An old clip of #TravisKelce playing "Kiss, Marry, Kill" has gone viral this week 👀 In the game, his 3 options are #TaylorSwift, #KatyPerry and #ArianaGrande! Watch the clip to find out his responses 😂 https://t.co/4LZEKvSUeF (🎥: Afterbuzz TV) pic.twitter.com/LUQlXTYJun

