Retiran cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte de Halyna Hutchins en el set de «Rust»

Los fiscales que llevan el caso de Halyna Hutchins, quien murió víctima de un disparo de una supuesta pistola de utilería en el set de la película «Rust», desestimaron formalmente este viernes un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin.

La decisión se tomó luego de analizar nueva evidencia, por lo que indicaron que necesitan «más tiempo» para investigar. No obstante, los fiscales especiales, Kari Morrissey y Jason Lewis, advirtieron que esto no saca a Baldwin de la investigación.

“La decisión no absuelve al Sr. Baldwin de culpabilidad penal y que se pueden volver a presentar cargos”, afirmó la fiscalía.

Por su parte, un cargo de homicidio involuntario contra Hannah Gutiérrez-Reed, la supervisora ​​de armas en la película, no ha cambiado, según reseñó la agencia AP.

ABOGADOS DE BALDWIN YA HABÍAN ANUNCIADO LA DECISIÓN

Los abogados de Baldwin anunciaron la decisión desde el jueves y solo se esperaba que los fiscales salieran confirmándola.

Para una especialista consultada por la agencia norteamericana as oportunidades de presentar nuevos cargos contra el actor se están reduciendo.

“Si no tienen la evidencia ahora, no veo qué evidencia podrían obtener o que podrían desarrollar. Parece que ya tenían 30 personas en una lista de testigos, un testigo cooperativo (coacusado), investigaciones realizadas por varias agencias de aplicación de la ley. Parece que esto ya ha sido bastante bien investigado. No me puedo imaginar qué surgiría para traer nuevos cargos”, señaló.

Las autoridades aún no han determinado cómo la munición real llegó al revólver calibre .45 que terminó asesinando a Hutchins.

Cuando se anunciaron los cargos de homicidio involuntario en enero, la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo que el caso se trataba de justicia equitativa ante la ley y responsabilidad por la muerte de la directora de fotografía, nacida en Ucrania.

FAMILIARES DE HUTCHINS CONTINUARÁN LITIGIO CIVIL CONTRA BALDWIN

Gloria Allred, abogada de los familiares de Hutchins que presentaron su propia demanda, y de la supervisora ​​del guión de “Rust”, Mamie Mitchell, quien presenció el tiroteo, dijo el viernes que sus clientes seguirán adelante con su litigio civil contra Baldwin, independientemente de lo que suceda con los cargos penales.

«Señor. Baldwin debe saber que seguimos comprometidos a luchar y ganar para nuestros clientes y responsabilizarlo por apuntar con un arma cargada a Halyna Hutchins, apretar el gatillo y matarla”, dijo Allred en un comunicado.