﻿ Murió a los 34 años el hombre más gordo de Reino Unido, pesaba más de 300 kilos

Jason Holton, considerado como el hombre más pesado de Reino Unido, murió este fin de semana por una insuficiencia orgánica pocos días antes de cumplir los 34 años, según informó su familia en un comunicado.

Medios británicos precisaron que Holton, que pesaba 317 kilogramos, murió el sábado, 4 de mayo, en la localidad de Surrey. El hombre llevaba varios días con graves problemas de salud vinculados con su sobrepeso.

Su madre, Leisa, indicó que necesitaron de seis bomberos para trasladar a Holton al Hospital Royal Surrey County. Sin embargo, los médicos no consiguieron mantenerlo con vida y murió pocas horas después.

