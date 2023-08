Revelan nuevos detalles de la muerte de Angus Cloud, el recordado actor de Euphoria

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la muerte de Angus Cloud, el recordado actor de Euphoria. Su madre, Lisa, aseguró que no se trató de un suicidio.

A través de un comunicado a sus seguidores, la mujer contó que todo indica que la muerte de su hijo, de 25 años, se debió a una sobredosis accidental.

Angus Cloud había estado luchando contra su salud mental en los últimos años. Su padre murió de mesotelioma ese mismo mes, y Angus estaba devastado por la pérdida. Desde que trascendió que su muerte se debió a una sobredosis, los rumores apuntaron a que estaba ocasionada por la muerte de su padre.

No obstante, Lisa contó que el último día de Angus fue feliz. «Pasó tiempo reorganizando su habitación y ordenando su vida. También habló sobre ayudar a algunos familiares con la universidad».

Por la noche, Angus se quedó dormido en su escritorio mientras trabajaba en un proyecto de arte. Sin embargo, después de aparentemente haber consumido alguna sustancia nunca despertó. Asimismo, admitió que desconoce que sustancia pudo haber consumido su hijo.

«Pero está muy claro que no tenía la intención de marcharse de este mundo. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó», reiteró.

Para finalizar, señaló que conoce sobre todos los rumores que han surgido en torno a la muerte de su hijo.

«Hay publicaciones en redes sociales que han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que no es el caso. Para honrar su memoria, sean bondadosos en su día a día», concluyó.