Se viraliza video de Gaby Spanic acusando al cantante mexicano Pablo Montero de abuso sexual

La actriz venezolana Gaby Spanic acusó públicamente al cantante mexicano Pablo Montero de abuso sexual y aseguró que el caso ya están en manos de las autoridades. El video de la confesión se viralizó en las redes sociales.

Gaby habló en un capítulo del programa Secreto de Villanas, protagonizado por varias estrellas del mundo del entretenimiento. Mientras estaba en la piscina con sus compañeras, dijo que había sido abusada sexualmente en una sala de fumadores.

«Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero (…) Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza», expuso Gaby.

La actriz relató que quedó impactada por la acción de Pablo Montero. «Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí‘», expuso Gaby, quien reconoció que nunca habló al respecto con el cantante.

ACUSACIÓN DE GABY

Aunque no dio muchos detalles, Gaby señaló que el caso está en manos de la justicia. «Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüé con unos abogados antes de abrir la boca», explicó.

«Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso sexual», dijo Gaby, y agregó que Montero tiene «muchas denuncias».

Una vez se viralizaron las declaraciones, Gaby habló con los medios de comunicación a las afueras del canal mexicano Televisa y precisó que el presunto abuso sexual ocurrió en la primera temporada de la Casa de los Famosos.

Gaby aseguró que el programa supo del incidente, pero «protegió» a Pablo Montero. «Tenía muchos nervios, tenía mucho temor y el mánager de ese momento me dijo que no dijera nada. Fueron situaciones muy grotescas que viví allá adentro», aseveró.

La actriz afirmó que «aprecia muchísimo» a Pablo Montero y que él le pidió perdón personalmente tras el percance. Sin embargo, espera que el cantante se disculpe públicamente y reconozca lo que hizo.