﻿ "Soy una víctima más, me usaron": Marian Valero habló del escándalo que la rodea y las acusaciones en su contra

La actriz Marian Valero se sinceró en medio del escándalo que la rodea y las acusaciones de las autoridades venezolanas por las que le dictaron orden de aprehensión.

«A mí me acusan de tres delitos: extorsión, asociación para delinquir y de incitación al odio. Ya tengo orden de aprehensión que es distinto, porque si me acusan yo hubiese tenido la posibilidad de defenderme de esos delitos que son gravísimos. La orden de captura no es solo en Venezuela, también en Interpol que tengo alerta roja», acotó.

Destacó que nunca ha estado en el escarnio público por este tipo de denuncias que menciona la Fiscalía venezolana. «Siempre he sido una persona intachable, honorable, que ha llevado una carrera sin mayores escándalos. Soy una persona mediadora y me gusta es ayudar a las buenas causas y emprendimientos».

«Nunca pensé estar en una circunstancia como esta porque no he hecho nada (…) Yo tengo las pruebas, y soy una víctima más. Me usaron durante dos años y medio haciendo un portal muy lindo», dijo en entrevista con Luis Olavarrieta.

¿CÓMO LLEGÓ MARIAN VALERO AL PORTAL VDIGITAL 24?

Marian Valero contó los detalles de cómo llegó a estar involucrada con el portal VDigital 24.

«Me contactaron las personas de Prensa Oriente en ese entonces: Maybelitza del Valle Bello Reyes y Amílcar Bello Redes vía Instagram para plantearme la posibilidad de hacer un portal digital al estilo de otros que nosotros hemos trabajado y que me parecen serios. Es un portal de entretenimiento, entrevista un portal de altura, yo estuve con ellos en reuniones como dos años. Yo no tenía acceso a las redes del medio ni a la parte administrativa», recordó.

Pero, ¿Qué hacía ella precisamente dentro de este portal? Ante esto, la actriz sostuvo que entregaba artículos que tenían que ver con el área ecológica y de animales.

«Ese es mi fuerte y siempre voy a utilizar cualquier plataforma comunicacional para levantar la voz por estos seres porque es mi propósito de vida. Incluso le pedí a algunas personas que conozco para poner artículos dentro del portal, por eso sale a relucir Carolina Perpetuo y Scarlet Ortíz. Empezamos a escribir y así arranca VDigital 24. Había planes a futuro de hacer cosas en Estados Unidos como radio, podcasts, que era para agrandar todo el portal y por supuesto yo estaba feliz», contó.

Asimismo, afirmó que también formaba parte de la gerencia de ventas. «Pero vendí un solo cliente porque era un portal pequeño, y no daba frutos económicos. Es allí cuando Maybelitza y Amílcar me plantean para que yo no me fuera que me iban a dar como parte de mis honorarios profesionales, para que me sintiera un poco más segura dentro del portal, el 25 % (de las acciones) y a mí me pareció natural y normal después de dos años con ellos», manifestó.

«Ver nacer un portal y dejarlo así porque no hay parte económica para mí era muy complejo. Yo decía que ese 25 % en algún momento podía funcionar. Estaba segura de que esto no era de la noche a la mañana y que esto es un proceso que hay que trabajarlo», agregó.

Sin embargo, sostuvo que «hay algo que está detrás y que me estoy enterando en este momento sobre ellos (los hermanos Bello) y tienen que aclarar absolutamente todo. Ellos son los que tienen acceso a la cuenta de VDigital 24 y quitan y ponen publicaciones».

NO TUVO ACCESO A LA DEFENSA

Marian Valero indicó que meses antes de que la noticia de su caso saliera a la luz, funcionarios del Conas fueron a su casa en octubre y después miembros de Interpol en diciembre.

«Empecé a prender las alarmas. Entre diciembre y enero empezamos a averiguar con mis abogados, pero no tenemos acceso al expediente porque yo estoy señalada y fusilada. No tuve acceso a la legítima defensa porque no hubo notificación. En mi casa nunca dejaron una citación formal para que supiera de qué se trataba todo«, resaltó.

Valero pidió al fiscal Tarek William Saab que analice la voz de Maybelitza Bello con la grabación que tuvo Andrea García con la víctima y «muy posiblemente va a dar un match».

«Yo le pido a Saab que me permita defenderme como cualquier ciudadana, todos tenemos derecho a hacerlo porque tengo pruebas», afirmó.

¿POR QUÉ USARON SU CUENTA BANCARIA?

La locutora señaló que en una conversación Maybelitza Bello le acotó que debían abrir una cuenta bancaria para VDigital 24. Sin embargo, le pidió a Valero que le prestara su cuenta para que le enviaran un dinero.

«Le dije que no había problema que cuando tuviera los fondos me dijera de dónde provienen y ya. No me di cuenta cuando hicieron el depósito. Cuando le reclamé en una conversación me dijo que sí usó mi cuenta sin mi consentimiento y se la entregó a otra persona», aseveró.