Telemundo ¿botó? a Adamari López, así fue su despedida en vivo del programa Hoy día

El pasado jueves, la noticia de la salida de Adamari López del matutino Hoy Día de Telemundo tomó por sorpresa a todos los fanáticos del programa. La cadena confirmó por medio de un comunicado en el que se anunciaba la conclusión de los vínculos laborales entre ambos, sin ofrecer mayores detalles.

«Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día», indicó la Cadena.

Hasta el ahora, nadie ha revelado los motivos de su salida. La presentadora era uno de los rostros más representativos de Telemundo, y la sorpresa de su separación repentina de la cadena ha dejado a muchos con la boca abierta.

Adamari López era uno de los pilares de Hoy Día, y los televidentes siempre apreciaban su presencia en el programa. Su emotividad y empatía con el público la habían convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión hispana.

Su salida ha generado diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos fanáticos han expresado su tristeza y desconcierto ante la noticia. Sin embargo, también han surgido especulaciones sobre los motivos de la separación laboral, aunque hasta ahora no hay nada confirmado.

En este sentido, una fuente allegada a la presentadora, desmintió el comunicado de Telemundo en declaraciones ofrecidas a People en Español. «Ella no sabía nada, la noticia la tomó por sorpresa», afirmó.

Los productores del programa, le brindaron algunos minutos para que se despidiera de su audiencia. «Mi gente linda, con el mismo calor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capitulo que viví».

López agradeció a todos los que confiaron en ella y a los compañeros de trabajo que la acompañaron en los últimos años. «A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía de entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre», concluyó.