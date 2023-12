Metropolitan Real Estate Solutions salva de graves multas a venezolanos en Florida

Una gran preocupación e incertidumbre ha surgido por parte de los venezolanos y cubanos no residentes que son propietarios de inmuebles en el estado de la Florida desde la entrada en vigor el primero de julio de este año de la controvertida ley SB-264, promulgada por el gobernador Ron DeSantis.

Esta ley que según el ejecutivo estatal promueve aspectos relacionados con la seguridad de la nación americana, obliga a ciudadanos venezolanos y cubanos entre otras nacionalidades a hacer registro de sus propiedades a través de una plataforma digital completamente gratuita, el no hacerlo les llevaría pagar multas de mil dólares americanos diarios.

Sin embargo el proceso de comunicación por parte del estado ha sido muy tímido por lo que los afectados por dicha ley pondrían en riesgo su patrimonio a partir del primero de enero de 2024.

Motivado a esto, Alejandra Silva CEO de Metropolitan Real Estate Solutions, ha tomado el liderazgo en promover y comunicar una serie de instrumentos a través de su pagina web www.metropolitan-florida.com y medios de comunicación, que de manera efectiva promuevan y apoyen en el proceso de manera totalmente gratuita a los afectados por la citada ley.

En el reconocido programa de EVTV, LA ENTREVISTA conducido por el periodista venezolano Miguel Angel Rodriguez, Silva comentó que ha recibido en las ultimas semanas cuantiosa cantidad de solicitudes y palabras de agradecimiento por su gestión y guía en el proceso, así mismo instó a todos los afectados de no dejar para luego su registro por las consecuencias económicas que acarrea.

“En primer lugar, me impactó que muchos no conocían de esta ley tan importante, me enorgullece saber que estamos haciendo algo bueno, saber que la gente se está enterando y que estamos informando efectivamente es algo de suma importancia para los extranjeros, porque el no tener la información, el no saber, no te va a librar de que tengas un problema legal, en este caso unas multas o que te perdonen», comentó Alejandra Silva.

Agregó: «Ha sido super interesante ver cómo no solo los clientes, sino personas de todas partes nos han contactado, hemos conversado , han recibido la guía necesaria y muchos nos mandado unos mensajes hermosísimos, un servicio espectacular. Que ha además te motiva a seguir dando lo mejor como empresa y a nivel personal. Hemos trabajado muchísimo, pero ha valido la pena”.

Dentro de los servicios que presta METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS esta su reconocida filosofía StressFree que asiste de manera muy cercana al inversionista en todo el proceso de compra, temas legales, fiscales y crediticios, recordatorios. Actualizaciones, administración de inmuebles.

Procesos legales. Y hasta la conexión de servicios, que de alguna manera facilitan el camino para quienes no están familiarizados con las leyes y procesos en los Estados Unidos, así mismo para 2024 ofrecerá de manera totalmente gratuita a todos aquellos que se encuentren registrados en su pagina web www.metropolitan-florida.com un servicio de actualización del valor de sus propiedades y herramientas útiles que los ayuden a monitorear y entender sus portafolios de inversiones de una manera sencilla.

Esto ayudara a muchísimos usuarios a estar al día con el valor de sus inmuebles y crear posibles estrategias de inversión.

Para Alejandra Silva ser útil y tener una marca con propósito, se ha convertido en el foco principal de su empresa METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS que por casi dos décadas ha desarrollado servicios para clientes extranjeros. Generando relaciones de larga data que promueven a Orlando como una ciudad de muchas oportunidades y apuntan al crecimiento de la marca y el bienestar de los clientes.

