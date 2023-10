¡Nasar Dagga regresa a casa! Morón protagoniza la tienda 40 de Multimax Store en 4 años

¡Más de 1.000 m2 de exhibición arribaron en las costas de Carabobo este jueves! Las calles de Morón se llenaron de alegría y emoción con la llegada de la nueva sucursal Multimax La Linda. Cientos de personas se reunieron para presenciar la consolidación de un hito con la inauguración de esta tienda, que representa la número 40 de la multimarca en Venezuela, disfrutando de las increíbles sorpresas y promociones preparadas para este evento inaugural.

La apertura se produce en vísperas del cuarto aniversario de Multimax Store, enmarcando el regreso de su presidente Nasar Ramadan Dagga Mujamad a sus raíces, el lugar donde todo comenzó, la antigua Mueblería La Linda, un punto emblemático de la localidad ubicado en la Av. Falcón, diagonal a Muebles Caracas. El local fue renovado para el disfrute de los morenses, así como de los viajeros que transitan este importante parador turístico entre Puerto Cabello, Falcón y Yaracuy; para que así puedan conseguir su producto ideal al mejor precio.

“Regresar a la tierra que me vio crecer es mi más grande orgullo, hoy puedo honrar todos aquellos recuerdos con mi familia con nuevos conocimientos que he aprendido con los años y brindar nuevas oportunidades a mi gente, gracias a Morón por acompañarme en este nuevo paso, que me hace sentir más cerca de llegar a nuestra meta de llevar la mejor tecnología e innovación a todos los rincones del país. Sin embargo, no vamos a detenernos aquí, y trazaremos nuevos objetivos para acercar cada vez más el avance a los venezolanos” manifestó Nasar Dagga, CEO del grupo empresarial CLX Group.

Multimax La Linda

Durante el evento inaugural los asistentes pudieron conocer las más de 400 marcas que conforman este consorcio en Venezuela, entre las que se pueden destacar: CLX, Samsung, Condesa, Frigilux, Kucce, LG, Xiaomi, JVC, RCA, Coby, Black + Decker, Daewoo, Westinghouse, Nespresso, Premier, Mundo Blanco, Royal, Oster, Frigidaire, Omega Electronics, GPlus y muchas otras; gozando con la gran variedad de ofertas traídas para conmemorar esta ocasión, dispositivos de audio y vídeo, línea blanca, electrodomésticos, cocina, hogar, calzado y más, explicó Nasar Dagga.

A su vez, el empresario invitó a todos los venezolanos a visitar el cuarto local de Multimax Store en el estado Carabobo, para que puedan vivir un día diferente con los mejores electrodomésticos y marcas del mercado nacional e internacional.

Cabe mencionar que la multimarca más grande del país continúa celebrando su aniversario en todo el territorio nacional, con increíbles promociones disponibles en todas las tiendas. Las cuales también se encuentran disponibles a través de su página oficial www.multimaxstore.com, donde los interesados podrán descubrir los productos con descuentos bajo la etiqueta “Promo Aniversario”.

¡Morón es territorio Multimax Store!

Las sorpresas no dejaron de llegar este jueves 26 de octubre, con cientos de morenses que esperaban entusiasmados por descubrir la experiencia de compra inigualable de Multimax Store. La ambientación del evento corrió por parte del reconocido cantante de música criolla Luis Silva, quien puso a bailar al público con sus memorables éxitos, entre los que se pueden mencionar “Enfurecida”, “Piel Canela” y “Como no voy a decirlo”, demostrando por qué lo llaman “El Barinés de Oro”.

Un buen ritmo al mejor son llanero no fue lo único que pudieron disfrutar los visitantes de La Linda, que pudieron compartir sonrisas junto a Max Cyberdog, el perro robot de Xiaomi y la mascota de la multimarca, asombrando a los más pequeños con sus increíbles innovaciones y trucos.

La cita inaugural también tuvo momentos memorables junto a celebridades e influencers, como la Miss Venezuela 2022, Diana Silva; Andreina Castro, Anne Marie Camacho, Adriana Peña, José Andrés Padrón, María Gabriela Rico y Sixto Rein, quienes se presentaron a la primera fecha de este renovado local en el litoral carabobeño.

Los afiliados al exclusivo servicio Priority Max no quedaron excluidos de esta celebración, disfrutando de un tratamiento VIP gracias a su pase preferencial, que otorga diversos beneficios como las ofertas especiales, que no están disponibles para los clientes regulares, en la nueva sede de Morón, agilizando sus compras de forma rápida y sencilla.

Cuatro años contigo

Al término de una jornada exitosa en La Linda, el presidente de la multimarca anunció que la celebración se extenderá hasta el próximo domingo 29 de octubre, junto a la Promo Aniversario y de apertura, además de nuevos invitados que vendrán a vivir un día inolvidable. Las celebridades y artistas que acompañarán al equipo de Multimax este viernes son Isabella Rodríguez, Endrina Yepez, Karlis Romero, Leonardo Villalobos, mientras que, para el sábado, arribarán Roxana Díaz, Cinzia Francischiello, José Ramón Barreto y Fernanda Zabián.

Desde hace cuatro años, Multimax Store se mantiene a la vanguardia tecnológica ofreciendo dispositivos innovadores y de alta calidad, siguiendo la visión de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, de llevar los mejores productos a todos los rincones de Venezuela.

Entérate de las novedades que la multimarca tiene para ofrecer a través de sus plataformas digitales como: www.multimaxstore.com y en sus redes sociales @multimax_store en Facebook, Instagram y Twitter, YoutTube; donde se publican las últimas promociones y eventos que se realizan en el país.