Nasar Dagga vivió la experiencia ‘The Home Conectivity’ durante su visita a Samsung Panamá

Con Samsung la innovación no conoce límites, y el progreso apunta a crear un futuro donde las personas estén más conectadas. Para entender más sobre la línea de productos SmartThings de la compañía surcoreana, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group y ‘official partner’ de Samsung en Venezuela, visitó la sede de Samsung de Panamá para realizar un recorrido a través de las instalaciones, donde experimentó su reciente actualización: ‘The Home Conectivity’.

El presidente del grupo empresarial CLX Group, y presidente de CLX Samsung, Nasar Dagga, fue recibido por el representante de Samsung para Latinoamérica y el Caribe, Sang Jik Lee Zezinho, quien asistió de forma presencial al encuentro y dio la bienvenida a una visita guiada por la casa inteligente de Samsung.

“Como aliado de Samsung en Venezuela, es un privilegio poder experimentar desde las instalaciones de Samsung Electronics las nuevas mejoras añadidas en The Home Conectivity, para hogares más inteligentes, que no solo permite conectar los diferentes dispositivos de la marca, si no que busca generar un nuevo estándar para los electrodomésticos capaz de ajustarse a las necesidades de cada hogar” expresó Nasar Ramadán Dagga.

SmartThings es la apuesta de Samsung para impulsar un futuro más interconectado. Con solo un toque, el usuario es capaz dirigir y automatizar cada proceso de esta línea inteligente para el hogar, facilitando la gestión de las tareas cotidianas y liberando tiempo para compartir momentos valiosos con familiares y amigos.

La casa Smart de Samsung

Con ‘The Home Conectivity’, el límite solo depende de la creatividad del usuario. SmartThings proporcionando al consumidor el poder de controlar varios dispositivos a la vez y programar sus electrodomésticos sin la necesidad de levantarse del sofá. Además, estos son capaces de reconocer los patrones y las rutinas del individuo para ofrecer una experiencia personalizada.

Para estar conectado desde cualquier parte del mundo, solo hace falta un celular con la aplicación de SmartThings instalada y acceso a internet; Mientras que, desde el hogar, es posible acceder a las funciones a través de un televisor, monitor o incluso un refrigerador compatible.

“Con su última actualización, tu casa será más inteligente, al recibir una nueva gama de funciones que serán útiles en el día a día, además serán controlables a través de un dispositivo habilitado y conectado a la red de SmartThings. Por ejemplo, al momento de llegar una visita, recibirás una notificación directa a tu smartphone, incluso si estás trabajando en la oficina, además, podrás abrir la puerta y comunicarte con tus invitados de forma normal” explicó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y CLX Samsung.

Durante los últimos diez años, CLX Samsung se ha posicionado como uno de los principales referentes de la electrónica de consumo en Venezuela gracias a sus alianzas con Samsung Electronics, convirtiéndose en sinónimo de innovación y avance con una de las mejores tecnologías de todo el mundo.

Para conocer más sobre los productos compatibles con SmartThings, visita la página oficial de CLX Samsung www.clxlatin.com. No olvides seguir sus redes sociales como @CLX_latin en Instagram, Twitter y Facebook; donde se informa sobre últimas promociones y descuentos de la marca en todo el país.