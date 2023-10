FLORIDA: Habría asesinado a sus dos hijos de 5 años para después saltar al vacío desde un puente

La Policía de Florida encontró a gemelos de cinco años muertos en sus camas después que su madre saltara al vacío desde un puente para quitarse la vida, por lo que manejan como móvil un asesinato-suicidio.

La Oficina del Sheriff del condado de Seminole atendió una llamada al 9111 el viernes. Una conductora informó que una mujer estacionó su vehículo. En seguida, salió por la ventana del lado del copiloto para arrojarse al lago Jesup, describió el alguacil Dennis M. Lemma.

Una vez los agentes llegaron a la escena, encontraron a la mujer flotando en el agua. En seguida, contactaron a dos pescadores expertos para extraer el cadáver del agua. Identificaron a la fallecida como Catorreia Hutto, de 31 años.

El caso provocó que varias patrullas acudieran al hogar de Hutto luego de enterarse que era madre de gemelos de cinco años de edad. La policía encontró en la vivienda a un niño y a una niña, ambos en sus literas. Según el reporte del sheriff, los dos infantes tenían necesidades especiales.

SE DESCONOCE LA CAUSA DE MUERTE DE LOS GEMELOS

Asimismo, los agentes encontraron un arma de fuego en el dormitorio. No obstante, los niños no poseían heridas de bala. Tampoco presentaron golpes o signos de estrangulamiento.

«Si (los agentes) no revisaran los signos vitales, no sabrían que habían fallecido», dijo el alguacil, reseñó New York Post.

La mujer no tenía antecedentes penales. Del mismo modo, los agentes pudieron determinar que en el hogar había poca comida y no contaban con muchos muebles. Sin embargo, aún se desconoce si Hutto tenía problemas económicos.

La madre de la mujer reveló que esta intentó comunicarse con ella, pero estaba en un diligencia en Orlando. Contó a la policía que perdió la llamada, por lo que presumió que era uno de los niños jugando con el teléfono dado que Hutto no dejó mensajes.