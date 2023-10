Niña de 5 años que vivía en un campamento fue violada y asesinada, su mamá la había botado de su casa: el caso que conmociona a EEUU

Zoey Feliz, una niña de apenas cinco años, fue violada y asesinada el lunes en la localidad de Topeka, Estados Unidos. Reportes preliminares indican que la pequeña vivía sola en un campamento de personas sin hogar porque su mamá la botó de su casa.

Las autoridades indicaron que la policía de Topeka, en Kansas, encontraron a Zoey en una gasolinera. La niña tenía heridas potencialmente mortales y la llevaron al hospital, en donde murió poco después.

La autopsia determinó que Zoey fue abusada sexualmente y asesinada. En tal sentido, detuvieron a Mickel Cherry, de 25 años, quien ya fue acusado de asesinato capital, asesinato en primer grado y violación.

El fiscal de distrito del condado de Shawnee, Michael Kagay, recordó que puede solicitar la pena de muerte. Sin embargo, aclaró que no tomará una decisión sobre la condena hasta después de la audiencia preliminar del caso.

«Creo que la investigación sobre el asesinato y la violación de esta niña de cinco años está bastante completa», dijo Kagay a los periodistas durante una breve conferencia de prensa. Aseguró que cuentan con amplias evidencias para acusar a Cherry.

«ZOEY HA ESTADO SOLA TODO EL TIEMPO»

Este caso conmocionó a la comunidad por las graves condiciones en las que vivía Zoey. Vecinos y otros testigos aseguraron que la niña fue botada de su casa y no tuvo otra opción que vivir en un campamento en el bosque

La madre de Zoey, Holly Jo Felix, de 36 años, botó a su hija y a «otras personas» de su casa hace dos semanas, según el medio Topeka Capital-Journal. Se desconoce si las autoridades presentarán cargos en contra de la mujer.

Los vecinos relataron que la casa no tenía agua por tubería, estaba cubierto de heces y normalmente no tenía electricidad. A pesar de las denuncias ante el Departamento para Niños de Kansas, las autoridades no tomaron medidas.

Una vecina reveló que la niña «ha estado sola todo el tiempo» y que siempre debía cuidarse sola. «Todos amaban a Zoey, excepto sus padres», agregó.