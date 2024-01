ZULIA: Depravado se metió a una casa, secuestró a un niño de 3 años mientras dormía y luego habría abusado de él

Funcionarios policiales en Maracaibo detuvieron a un sujeto de nombre de Lisandro Ríos, el cual se metió a una casa para secuestrar a un niño de 3 años mientras dormía, engañarlo con caramelos para que no llorara al llevárselo y luego presuntamente abusar de él, en un hecho que ocurrió en el barrio San Benito, al oeste de la capital del Zulia.

Antonio Alfaro Molinarez, director general del Cuerpo de Policía del Zulia (Cpez), narró lo sucedido. Relató que la madre del pequeño se paró a las 2:00 am, como de costumbre, para llevarlo a orinar. No obstante, fue allí cuando notó que su hijo no estaba en la cama. Lo buscó en cada rincón de la vivienda pero sin éxito.

Tras esto, salió a la casa de la abuela para ver si estaba allí. Hizo lo mismo en la casa del padrastro, pero en ambos casos sin suerte. Dado el desespero de la joven madre, muchos de sus vecinos apoyaron en la búsqueda.

Asimismo, los efectivos del Cpez de inmediato se activaron también en dicho procedimiento. Por ende, dieron parte al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes para llevar a cabo una incansable búsqueda por toda el área y zonas adyacentes.

HALLADO A LAS 8:00 AM

Tras varias horas de averiguaciones, finalmente a eso de las 8:00 am un vecino avisó que vio al niño en una casa cercana. Estaba con Ríos, quien era conocido de la familia del infante, reseñó Versión Final.

Trascendió que el hombre sabía como abrir la puerta de la propiedad donde vive el pequeño. Por ende, ingresó mientras todos dormían, sacó al niño y se lo llevó a su casa. Para que no llorara le ofreció caramelos y finalmente habría abusado de él.

Al jovencito lo llevaron al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario. Allí, lo refirieron a la medicatura forense.

Lisandro Ríos, por su parte, se encuentra bajo arresto en la sede de la Cpez.