El desagradable gesto de Alejandro Garnacho que se hace viral tras la derrota del Mancherter United

Alejandro Garnacho es considerado actualmente uno de los grandes prospectos del fútbol argentino y del Manchester United. Sin embargo, en esta ocasión acaparó las cámaras, no por su buen juego, sino por un desagradable gesto que se ha hecho viral.

En el video se puede ver como Garnacho está hurgando en su nariz mientras está en el banco de suplentes, posteriormente, introdujo sus dedos en la boca.

Los hechos ocurrieron durante el partido entre el Manchester United ante el City. Ya con el marcador 3-1 en contra y fuera del campo el jugador se veía desconcertado.

Esta desagradable acción ocasionó diversos comentarios de bromas en redes sociales.

“Lo más destacado de la segunda mitad para el United”, bromeó un usuario.

«El muchacho necesita una buena comida”, añadió otro.

@ManUtd garnacho picking his nose and eating his crows pic.twitter.com/GapQu7Fj8y

— Stanley Newbold (@newbold_stanley) March 3, 2024