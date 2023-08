EN FOTOS | José Altuve en la Casa Blanca: Así fue el homenaje de Biden a los jugadores de los Astros de Houston

El presidente Joe Biden invitó a los jugadores de los Astros de Houston a la Casa Blanca para celebrar su victoria en la Serie Mundial de 2023. Los Astros derrotaron a los Phillies de Philadelphia en seis juegos para ganar su segundo título en cinco años.

El equipo fue encabezado por el gerente Dusty Baker, quien se convirtió en el primer gerente afroamericano en ganar la Serie Mundial. El equipo también contó con una alineación estelar que incluía a José Altuve, Yordan Álvarez y Alex Bregman.

It was an honor to host the 2022 World Series Champions, the Houston Astros, at the White House. pic.twitter.com/DHbsMA2zvr

— President Biden (@POTUS) August 9, 2023