«Lo dejamos todo»: Atletas cubanas rompen el silencio tras escapar de los Juegos Panamericanos

Tres de las deportistas cubanas que escaparon de su delegación en los Juegos Panamericanos decidieron hablar por primera vez ante las cámaras. Las seleccionadas por el equipo de hockey de césped revelaron como fueron los minutos antes de la huida.

Uno de los aspectos más curiosos, es que ellas no sabían que otras tres compañeras planeaban lo mismo, el miedo a que las delataran las hacía desconfiar. No fue hasta que las seis se encontraron afuera de la delegación, cuando se percataron que no era uno, sino dos planes de fuga los que había en el equipo.

«Nos pusimos de acuerdo, terminamos el juego. Íbamos a salir de la cancha, pero no se pudo. Cogimos el bus, hacia la villa y llegando las chicas entraron por una puerta y nosotras salimos por la otra (…) Lo dejamos todo», contó Yunia Milanes al medio Teletrece junto a las deportistas Geidi Morales y Jennifer Martínez.

A diferencia de otras federaciones que se movían en metro, ellas viajaban siempre en bus, por lo que las oportunidades de escapar eran mínimas.

«Estábamos aterradas. Estando afuera de la villa, salió un profesor de nosotras y nos tuvimos que esconder», añadió Milanes.

Sin embargo, ahora están «contentas» y esperan continuar en Chile. «Tomamos la decisión correcta. Y sí, nos sentimos libres», enfatizaron.

🇨🇺🇨🇱 | ATENCIÓN: Deportistas cubanas que se fugaron en los juegos Panamericanos hoy buscan refugio en Chile. Reportaje de T13. pic.twitter.com/Q3CIzXWjxE — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 9, 2023

ESTRICTO RÉGIMEN PARA LOS DEPORTISTAS

Con 28 años, Yunia Milanes es la capitana del equipo. Entre sus participaciones están los Juegos Panamericanos de Lima 2015 y Toronto 2019. Desde los 17 años estaba sometida a un estricto régimen de entrenamiento.

«Podemos ver a la familia dos veces al año, fin de año y vacaciones. En caso de que ocurra alguna emergencia, puedes pedir permiso y te lo dan. Pero si por decisión tuya dices que quieres ir a tu casa, no puedes«, añadió.

Con todo lo que les exigen a los deportistas, cualquiera pudiera pensar que reciben todo el apoyo por parte del Estado. Sin embargo, la crisis en Cuba hace que la miseria los alcance a ellos, quienes en muchas ocasiones solo dependen de las donaciones que les puedan dar.

«Pasamos una racha muy mala. No teníamos calzado, estábamos entrenando con un zapato sí y otro no. No teníamos implementos, protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos hicieran una donación y esperar que el país aprobara si nos la podían dar o no, para poder entrenar», añadió.

Durante todo el viaje estaban custodiadas por funcionarios del Estado. Las jóvenes pensaron que tenían tres ventanas para escapar, la primera era recién terminando el último partido de los Juegos Panamericanos. No obstante, no tuvieron oportunidad. La segunda fue la que aprovecharon al llegar a la villa. «El otro espacio que íbamos a tener era llegar al aeropuerto y salir corriendo, ese era el otro plan», añadió la deportista.

«Como ellas salieron con pasaporte de funcionario del Estado, en Cuba hay sanciones que incluso van hasta los 8 años», contó Mijail Bonito, abogado representante de los jóvenes.

Ahora tanto ellas como sus otras compañeras que decidieron escapar, iniciaron un proceso para permanecer en Chile como refugiadas, el cual puede durar varios meses.