Policía de Perú negó agresiones a los jugadores de la Vinotinto tras videos virales: «Hubo un poco de desorden»

Jorge Angulo, comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP), negó que sus funcionarios hayan agredido a los jugadores de la Vinotinto tras finalizar el partido.

“Se ha esclarecido que no hay ni ha habido ningún tipo de manifestación contraria a ciudadanos extranjeros. Quizás los jugadores de la selección venezolana quisieron acercarse a sus aficionados y a sus compatriotas y se originó un poco de desorden, pero fue superado inmediatamente”, aseguró ante periodistas.

⚠️🇻🇪 Así fue como la policía peruana agredió a Nahuel Ferraresi. Cuánta impotencia siento. Esto es vergonzoso. 📽️ La Vinotinto TV | @shneyderth pic.twitter.com/HFJis3rAom — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) November 22, 2023

La controversia inició al final del partido en el que la Vinotinto igualó 1-1 ante Perú en Lima. Los jugadores de Venezuela se acercaron hasta una parte del estadio para agradecerle a los seguidores por su presencia y regalarles las camisetas.

Sin embargo, la policía le impidió que se acercaran a los fanáticos y se pusieron en el medio. Cuando algunos de los jugadores intentaron pasar, empezaron los empujones y golpes por parte de los agentes, en contra de los deportistas.

📢La embarran de entrada y la embarran de salida 🚨Policías en el estadio de Lima agredieron a jugadores de La Vinotinto cuando estos querían regalarles sus camisetas a los fanáticos.pic.twitter.com/w6CUmokhK0 — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) November 22, 2023

«Cuando terminó el partido fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón fue a dar su camisa y yo iba tras de él, pero cuando yo voy a tirársela a la gente la policía me frena. Varios de ellos se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Yo estaba del otro lado de la valla y me pegaron dos palazos (en la mano). Me rompieron un poco, pero nada grave», comentó Nahuel Ferraresi a La Vinotinto TV.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio a conocer que llevará este caso tanto a la Conmebol, como a la FIFA, para exigir justicia por el mal momento que vivieron los jugadores.