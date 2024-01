Omar Vizquel por fin rompió el silencio para hablar de acusaciones en su contra por abuso y violencia doméstica

El histórico campocorto venezolano, Omar Vizquel, finalmente rompió el silencio en una entrevista y habló sobre las acusaciones en su contra por presunto abuso contra un batboy con autismo y por supuesta violencia doméstica sobre su exesposa, por lo que expresó que nada es como se dice y ahora busca limpiar su imagen.

El caso del recoge bates presuntamente ocurrió cuando «Manos de seda» era manager de Doble A de los Medias Blancas de Chicago en 2021. Un año antes, su expareja le acusó de haberla agredido.

Debido a toda esa polémica legal, el expelotero de los Leones del Caracas decidió hablar por primera vez de ello ante un medio de comunicación. Lo hizo en una entrevista a Bob Nightengale de USA Today. Allí, Omar Vizquel se defendió de los delitos que le señalan para así «limpiar su imagen»

«Tengo la consciencia limpia, no soy la persona que ellos dicen que Omar es. Puedo ver a cualquiera a los ojos y decirles ‘¿De verdad crees que ese soy yo?’. Hubiera querido hablar antes, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Me dijo ‘deja que todo el asunto legal se desarrolle, ya llegará tu hora de hablar'», relató.

Vizquel acordó fuera de la corte con la familia del batboy que supuestamente abusó. En cuanto al caso con su exesposa, las investigaciones aún siguen en curso.

LAS CONSECUENCIAS DE LAS DENUNCIAS

Dado a par de escándalos, Omar Vizquel fue vetado de forma disimulada por la MLB, reseñó Marca. Un ejemplo de ello es que en el homenaje a Manny Ramírez en Cleveland, se le impidió estar en el terreno. Otra anécdota es que durante un Juego de Estrellas en Seattle, su exequipo, los Marineros, no le rindieron homenaje.

Asimismo, ello ha pesado en la posibilidad de que ingrese al Salón de la Fama de Cooperstown. En 2020, Vizquel apareció en el 52,6% de las papeletas, pero después que los dos escándalos estallaron, pasó a acumular solo 19,5% de los votos en 2023 en lo que fue su sexto año de elegibilidad.