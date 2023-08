«Tiene malicia en su corazón»: Andrés Galarraga respondió al periodista Juan Vené quien dijo que él «nunca tuvo cáncer»

El expelotero Andrés Galarraga señaló al periodista deportivo Juan Vené de tener «malicia en su corazón», luego que una vez más dijera que el ‘Gato’ nunca padeció de cáncer, sino que se trató de una consecuencia por el consumo de esteroides.

A través de una carta, Galarraga calificó de falsas las aseguraciones de Vené. Al mismo tiempo, lo responsabilizó de obligarlo a él y a su familia de revivir momentos muy dolorosos.

«Me entristece tener que responder a esa declaración. Sí padecí de cáncer», enfatizó. «Sus declaraciones no solamente malinterpretan mi historia. También minimizan el valor de todos los que han estado junto a mí, incluyendo mi familia, amigos, compañeros de equipo, jugadores, fanáticos, doctores, la organización de los Bravos de Atlanta y Major League Baseball», añadió.

Seguidamente, Galarraga precisó que el comunicador difunde tales afirmaciones falsas sin comprender el dolor que causa. «El señor Vené ha enseñado que tiene malicia en su corazón«, acotó.

Por último, agradeció a fanáticos y periodistas por el amor y apoyo. «Gracias por su entendimiento y apoyo continuo».

📄Andrés Galarraga, a través de ISE Worldwide (La agencia que lo representa), emitió un comunicado en respuesta a Juan Vené pic.twitter.com/lF3PV1bJ6E — Meridiano (@MeridianoTV) August 18, 2023

LA POLÉMICA DECLARACIÓN DE VENÉ

La réplica del exjugador tiene lugar luego que a mediados de semana, en un encuentro con el actor Franklin Virgüez, Juan Vené volviera a negar que el grandeliga padeciera tal enfermedad.

«Yo tenía muy buenas relaciones con los médicos de los Bravos de Atlanta. Ellos me dijeron que Andrés Galarraga no tuvo cáncer. Lo que tenía fue un pasón grande porque se había metido muchos esteroides. Yo publiqué lo que ellos me dijeron», aseveró.

Pese a la gravedad de sus palabras, Vené acusó a Andrés Galarraga de dedicarse «a hablar en mi contra».

«Algunos que se hacen pasar por periodistas también diciendo que dije mentiras. Yo no dije mentiras. Yo sencillamente dije lo que ellos me comentaron«, puntualizó.

FERNANDO ARREAZA DEFIENDE A GALARRAGA

Tras las polémicas declaraciones de Juan Vené, el también periodista Fernando Arreaza salió al paso a defender al ‘Gran Gato’. «¿Ustedes creen que toda una organización se va a prestar una patraña? ¿Quién puede decir que porque «unos médicos me dijeron» se ponga en duda algo tan serio?», cuestionó.

«¿A quién se le puede ocurrir?», volvió a preguntar. Seguidamente, contestó: «Tiene que ser una majadería, ser muy irresponsable o muy Miserable. Toda la Organización de los Bravos de Atlanta acompañó a Andrés Galarraga cuando anunció que sufría cáncer linfoma no hodgkin».