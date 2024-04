﻿ El preocupante informe de la oficina de DDHH de la ONU sobre las desapariciones forzadas en Venezuela

Expertos de la ONU emitieron un nuevo informe en el que alerta sobre un incremento de desapariciones forzadas en Venezuela durante el último año.

«Desde diciembre de 2023 se reporta en Venezuela un aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público», señalaron.

El texto señala que la mayoría de personas desaparecidas forzadamente forman parte de los principales partidos de oposición. No obstante, indica que también hay muchos miembros del ejército desaparecidos.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.

La ONU indicó que un detenido debe estar en todo momento bajo el amparo de la ley. Esto implica medidas como que se reconozca el arresto de inmediato, así como el paradero de la persona. En caso contrario el procedimiento constituiría a una desaparición forzada, «independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento», afirmó el Grupo de Trabajo.

«Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección», prosiguieron los expertos.

Asimismo, señalaron que el Estado viola múltiples derechos humanos cada vez que incurre en el delito de desaparición forzada.

«También se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida», añadieron.

«En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias», afirmaron los expertos.

El Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos, dijeron.

#Venezuela: UN experts warn of an alarming increase in enforced disappearances ahead of 🇻🇪’s presidential poll. Victims are predominantly members of the main opposition party, as well as the military.https://t.co/dKNSpgBI1T @WGEID pic.twitter.com/2BQtEcK5zi

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) April 30, 2024