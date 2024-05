﻿ Jorge Rodríguez pidió 30 años de cárcel para El Aissami y Samark López y los llamó «traidores»

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, pidió 30 años de prisión para Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, y para el empresario Samark López por su presunto papel en la trata de corrupción Pdvsa – Cripto.

Rodríguez habló sobre este tema durante la sesión ordinaria del Parlamento. A la vez que calificó de «traidores» a El Aissami y López, pidió que la justicia aplique la pena máxima en contra de los sospechosos.

«No fueron actos de corrupción como tal, no fueron solo actos de enriquecimiento ilícito. Tenían la direccionalidad de maltratar, de agredir, de atacar al pueblo de Venezuela. Cuando nos desviaban los barcos de gasolina, era para agredir», dijo el diputado chavista.

Rodríguez manifestó que «ojalá y le metan 30 años de cárcel al traidor de El Aissami y 30 años de cárcel al traidor de Samark López». «Pido que sea considerado por los tribunales», acotó.

«CLARAS EVIDENCIAS», SEGÚN RODRÍGUEZ

El diputado aseguró que las autoridades cuentan con «claras y firmes evidencias» sobre el caso. Asimismo, aseguró que estas pruebas apuntan a una supuesta vinculación con sectores de la oposición.

«A mí no me duele que un traidor caiga, duele que todavía no pongamos tras las rejas a Leopoldo López, a Julio Borges, y al extorsionador de Carlos Vecchio», afirmó Rodríguez, que insistió en la necesidad de aplicar «todo el peso de la ley».

Rodríguez también dijo que las acciones de los acusados son «públicas y notorias». «La justicia llegará, y los meteremos presos a esos ladrones, a esos traidores», agregó, mientras que hay más de 60 detenidos por la trama de corrupción.

El Ministerio Público vinculó a Samark López con algunos miembros de la oposición venezolana, como Leopoldo López o Julio Borges. Supuestamente, el objetivo era «implosionar la economía del país» y generar un «malestar social».