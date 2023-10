Angustioso video: Indigente quemó a empleado que se opuso a que robara en tienda de EEUU

Suraj, un joven empleado de una tienda de California, Estados Unidos, sufrió graves lesiones cuando un ladrón encendió en llamas su cabello durante un atraco. Todo el crimen quedó grabado y sorprendió a la sociedad de ese país

En las redes sociales comenzó a circular el video de las cámaras de seguridad del 22 de septiembre, día en el que ocurrió el crimen. En las imágenes se ve a Suraj peleando con el ladrón, identificado como Kendall Burton, en medio de la tienda Appian Food and Liquor, en la localidad de El Sobrante.

El empleado estaba forcejeando con el ladrón, pero este le roció la cabeza con un líquido para encendedores. «Traté de cubrir su mano, pero no lo sé. No lo recuerdo. Simplemente, me encendió el fuego», contó Suraj a CBS News.

🇺🇸 | ATENCIÓN: Un impactante video de seguridad del norte de California muestra a un ladrón en serie prendiendo fuego al cabello de un empleado de una tienda con líquido para encendedores robado después de intentar impedir que el sospechoso robara. pic.twitter.com/xMznFWP0a1 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 2, 2023

De inmediato, Suraj comenzó a correr mientras las llamas se propagaban por su cabello, cabeza y cuello. «Corrí al baño y me salpiqué agua en la cara», recordó durante la entrevista.

HERIDAS DE SURAJ

«Me salpicó la cara con líquido para encendedor y en ese momento me asusté mucho», recordó Suraj, quien necesita varias operaciones; tiene quemaduras de segundo y tercer grado en su cara, cuello, pecho y hombro.

Suraj está internado en el Hospital Saint Francis Memorial de San Francisco y reconoció que está conmocionado por lo ocurrido. «Es terrible (…) todavía estoy traumatizado, yo y mi familia», agregó el empleado, quien llevaba cinco años trabajando en la tienda.

Los demás empleados dijeron que Kendal Burton había entrado varias veces en el día para robar líquido para encendedores. Sin embargo, Suraj no pensó que iba a tomar una actitud tan agresiva cuando lo confrontó.

Tras el brutal ataque, las autoridades capturaron a Burton, un hombre sin hogar de 38 años. Está detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos por asalto con arma mortal, agresión, incendio provocado y robo.