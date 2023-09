EN VIDEO: Camioneta se salva por poco de ser aplastada por un aterrador deslizamiento de tierra en Grecia

Grecia, que se vio golpeada recientemente por una fuerte ola de calor y devastadores incendios, sigue sufriendo las consecuencias del cambio climático y actualmente es azotada por fuertes lluvias que han generado inundaciones en varias partes de ese país.

Una de las zonas más afectadas es la ciudad de Volos, que ha sido una de las localidades que ha sido golpeada por un temporal que ha provocado el colapso en la zona. Debido a las precipitaciones se ha aflojado el terreno lo que provocó un impactante deslizamiento de tierra que por poco cubre a una camioneta, tipo pick up. El aterrador momento quedó registrado en video y no tardó en viralizarse en las redes sociales.

El mencionado clip muestra como el terreno de una montaña al lado de la carretera empieza a ceder y viene un alud de tierra y rocas que finalmente cubren toda la vía.

Asimismo, se ve como una camioneta amarilla retrocede al ver el deslizamiento y se salva de quedar tapiada bajo el alud. Afortunadamente todo quedó para la anécdota, luego de que nadie resultara herido.

AZOTADA POR LA TORMENTA ELÍAS

La tormenta «Elías» azotó fuertemente a la ciudad de Volos esta semana. Esto obligó a la evacuación de más de 4,000 personas en decenas de localidades.

Volos, que tiene 150,000 habitantes, amaneció el jueves completamente inundada, cuando todavía estaba luchando por recuperarse de la tormenta Daniel de hace tres semanas.

Un dron sobrevoló la zona para registrar la devastación generada por las fuertes lluvias.

Ivan Ivanov, residente de Volos de Bulgaria, señalaba: «He estado aquí durante 28 años y ya no puedo más. No puedo hacer nada, ya ha pasado dos veces, estamos hartos. Estamos tirando muebles, no queda nada», dijo en declaraciones reseñadas por EuroNews.