Caos y pánico en un avión, aterrizaron de emergencia por mujer que estaba «poseída»

Los pasajeros de un avión en Estados Unidos vivieron atemorizantes momentos porque una mujer habría sido «poseída» dentro de la aeronave y comenzó a gritar en pleno vuelo a mediados de noviembre.

El caso ocurrió el pasado 16 de noviembre en un avión de la aerolínea de bajo costo Frontier Airlines. La mujer era una de las pasajeras del vuelo 1161 del 16 de noviembre que iba hacia Denver, en Colorado.

Medios estadounidenses indicaron que la mujer comenzó a sollozar e insultar a los asistentes de vuelo de la aerolínea. «Deja de tirar de mi brazo», dijo, mientras que los empleados la arrastraban por el pasillo.

Varios hombres se acercaron y uno de ellos confrontó con un miembro del personal de la aerolínea. Algunos pasajeros estaban gritando y, cuando estaban distraídos, la mujer se trepó por los asientos, cayendo de lado.

El caos se apoderó del avión y la mujer comenzó a agredir a uno de los trabajadores. Ellos intentaron amarrarla a su asiento, hasta que otra mujer con un gorro gris se acercó y pidió a los demás pasajeros que oraran.

«¡Esa no es ella! ¡Está poseída! ¡Ella necesita ayuda!», manifestó. «Y lamento sonar así, pero les diré ahora mismo, Jesucristo es el camino a la verdad en la vida y no hay nadie que vaya a Dios, el Padre, sin Jesucristo», añadió la mujer.

“She’s possessed!” Passenger freaks out during Frontier Airlines flight, another passenger accuses her of being possessed. pic.twitter.com/TTXhvkqR4k

— Mike Sington (@MikeSington) November 21, 2023