EN VIDEO: El dramático momento cuando rescataron a venezolanos que estaban ahogándose en el Río Bravo

Un grupo de migrantes venezolanos estuvo al borde de la muerte mientras intentaban cruzar el Río Bravo hacia los Estados Unidos.

Los funcionarios estadounidenses fueron en su ayuda cuando se percataron de que estaban a punto de ahogarse. Durante su reporte, detallaron que las personas tenían acento venezolano. De inmediato se dirigieron hasta el sector del río en el que se encontraban y les brindaron ayuda.

𝐌𝐔𝐒𝐓 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 (VIDEO 1): @TxDPS Tactical Marine Unit (TMU) in #EaglePass responded to numerous submersion injuries resulting in life-saving measures. Operators acted swiftly in deploying personal floatation devices, pulling women & children out of the river, & performing… pic.twitter.com/FF0i51cyUm

