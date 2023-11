CIJ postergó audiencia de Venezuela sobre referéndum del Esequibo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) postergó hasta el miércoles, 15 de noviembre, la audiencia de Venezuela en la que va a declarar sobre el referéndum que está preparando el gobierno de Maduro respecto al Esequibo.

El organismo había pautado originalmente la audiencia de Venezuela y Guyana el martes, 14 de noviembre. Sin embargo, el chavismo pidio aplazar por un día su audiencia pública y la CIJ dio este jueves su visto bueno.

«Los miembros del cuerpo diplomático que ya se habían registrado para asistir al alegato oral de Venezuela, inicialmente prevista para el 14 de noviembre, ha sido reinscrita automáticamente para la audiencia prevista ahora para el miércoles 15 de noviembre», indicó la CIJ.

PRESS RELEASE: the schedule for the public hearings on the Request for the indication of provisional measures submitted by Guyana in the case concerning Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) before the #ICJ has been revised https://t.co/wyFlXjO1Ib pic.twitter.com/j04n2g3PsT

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 9, 2023