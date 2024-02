﻿ CPI definirá el 1Mar si retomará la investigación por crímenes de lesa humanidad tras apelación del chavismo

La Corte Penal Internacional (CPI) presentará el próximo 1 de marzo su respuesta a la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro.

La medida consiste en que el chavismo rechazó la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Frente a esta petición, los expertos de la CPI han estado evaluando los argumentos de ambas partes involucradas.

La entidad señaló que la decisión final la anunciarán en La Haya. Para ese día convocó a la Fiscalía de la CPI, los representantes del chavismo y la Defensoría Pública de Víctimas.

📅 #Venezuela I situation: #ICC judges to deliver judgment on appeal against authorisation to resume investigations on 1 March 2024. How to attend the hearing, watch online and more ⤵https://t.co/vAkMAi52PE

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 16, 2024