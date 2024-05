Video Viral: Mujer fue golpeada con una bola de boliche durante trifulca en Miami

Una mujer fue golpeada contundentemente con una bola de boliche durante trifulca en Miami (EEUU). La situación irregular se registró en el salón de bowling Lucky Strike y la agredida terminó inconsciente.

En los videos difundidos en las redes sociales se muestra cómo, en medio de la pelea, diversos objetos, incluidas bebidas y bolas de bolos, fueron lanzados por el aire.

Todo, terminó en el mencionado momento crítico, cuando una bola golpeó a una participante, dejándola aparentemente inconsciente.

De acuerdo a The New York Post, ningún arresto se había efectuado hasta la noche siguiente al incidente. No fue hasta 24 horas después, que la policía había retornado al lugar para realizar las entrevistas a posibles testigos y guardias de seguridad.

Lo que se busca es identificar a los implicados en el incidente. Las personas en las imágenes virales podrían enfrentar cargos por alteración del orden público. También por daños criminales y, en el caso de la agresora, un posible cargo por «agresión con agravantes».

En consecuencia, el video es ahora una pieza clave en la investigación policial, ya que proporciona la única evidencia visual de los eventos ocurridos durante esa noche.

Este incidente ha puesto en nuevamente en debate importantes cuestiones sobre la seguridad en lugares de ocio y recreación como Lucky Strike, recientemente inaugurado en el Miami Worldcenter, según lo precisado por NBC.

El evento violento ocurrió, específicamente, en las instalaciones localizadas en el 150 NE de la calle Octava. Se espera que permanezcan cerrada hasta que se logre esclarecer los hechos.