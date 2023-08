Daños en edificios y pánico en las calles: Los videos del sismo en Colombia

Momentos de pánico se vivieron la tarde de este 17 de agosto luego que se registró un sismo de magnitud 6.1 y varias réplicas en Colombia.

El epicentro fue localizado en la localidad de El Calvario, en el departamento del Meta, en el centro del país, a pocos kilómetros de la capital colombiana.

El Congreso de la República de Colombia sufrió daños luego del sismo. En el Salón Elíptico quedaron varios restos de una moldura que cayó desde el techo y que impactó en una de las curules de los congresistas. Por fortuna, en el lugar no se encontraba ninguna persona en ese momento, por lo que no hubo heridos.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que una persona murió tras lanzarse desde la ventana de su apartamento en medio de un momento de pánico.

«El único incidente grave reportado fue el lanzamiento al vacío desde un décimo piso de una edificación de viviendas de una mujer en Madelena, aparentemente por descontrol nervioso. Lamentamos profundamente el hecho y acompañamos con equipos de salud a quienes estaban con ella en la vivienda. Nuestras condolencias y solidaridad», dijo.

Aunque se registraron algunos daños en estructuras, López comentó que ninguno fue de gravedad.

«Tuvimos un fuerte temblor, pero por fortuna no hubo afectaciones de mayor gravedad. Por favor mantengamos la serenidad y la tranquilidad. Los temblores no son predecibles. Juntos superamos este incidente y seguimos atentos», acotó López.

Destacó que al momento unas 10 edificaciones han solicitado valoraciones por afectaciones, pero todas menores. «Estamos evaluando todos los reportes y atenciones para poder dar instrucciones de continuidad», dijo.

La alcaldesa sostuvo que en caso de que se presente una nueva réplica o un nuevo temblor las personas deben seguir estas instrucciones:

1. Evacuen por las escaleras. No usen ascensores

2. Diríjanse al punto de encuentro más cercano establecido en los próximos de evacuación.

3. Reporte cualquier afectación a las autoridades.

4. Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades.

BREAKING: People rushed out of buildings after major earthquake in #Bogota, Colombia https://t.co/Ep5XNKajFE pic.twitter.com/LVaGelTrDE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2023