Dejan en libertad al hombre que agredió sexualmente a una reportera en España: La juez determinó que «no hay riesgo ni violencia»

Una juez española no levantó ningún cargo en contra del hombre que agredió sexualmente a una reportera mientras hacía un pase en directo.

Después de que la policía lo privara de libertad, la juez determinó que el hombre no representó ninguna situación de riesgo para la reportera Isa Balado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid detallaron que la magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo.

«La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos», han asegurado las fuentes.

Debido a esto, la jurista le otorgó la libertad plena al hombre de 25 años.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON LA REPORTERA?

Cabe recordar, que los hechos ocurrieron cuando Isa estaba transmitiendo para el programa En boca de todos. En un momento, el hombre se le acercó por atrás, le tocó el trasero y le preguntó «¿de qué canal eres?».

Esta situación desconcertó a sus compañeros en el estudio, quiénes le preguntaron si le acababan de tocar el culo, a lo que ella responde que «sí». Lo peor del caso, es que el hombre decidió quedarse en el lugar para ver a la reportera.

🇪🇦 | LO ÚLTIMO: Agresión sexual en vivo y directo. La reportera Isa Balado acaba de sufrir una agresión sexual mientras transmitía una noticia en vivo y directo en un canal de televisión en España. "¿De verdad me tienes que tocar el culo?", la reacción de la periodista. ¿Qué… pic.twitter.com/eecNwBJW6U — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 12, 2023

En ese instante, la reportera decidió encararlo. «Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando», le reprochó.

Por su parte, el hombre, cuya identidad no fue revelada, negó que le hubiese tocado el trasero. «Sí, me lo has tocado. Me gustaría que me dejaras trabajar», replicó la periodista.

Después de esta discusión el hombre decidió marcharse, aunque se quedó caminando por la zona. A los pocos minutos la policía lo arrestó.