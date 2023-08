Delincuencia viral: ¿Es legal robar en California? Revelan la verdad sobre lo que se dice en las redes

En las últimas semanas, se han viralizado videos de robos en tiendas y supermercados de California, Estados Unidos. Esto ha provocado preguntas sobre si es legal robar en este estado y las razones de la ola de delitos.

Comenzó a circular una información sobre la supuesta despenalización de los robos inferiores a 400 dólares en California. Esto impactó a miles de internautas, pero realmente esto no es verdad.

A pesar de los constantes casos que hay en California, robar sí es ilegal en esa entidad. El Código Penal subraya que es considerado un delito cometer robos en tiendas o personas, sin importar el valor del botín.

La razón de la ola de robos en California se debería a una ley aprobada hace casi 10 años: la Proposición 47. Con esta medida, algunos delitos que se consideraban graves fueron reclasificados como menores si no hay violencia de por medio.

El robo menor es uno de los delitos que fueron reclasificados. En caso de que una persona hurte en una tienda productos por un valor inferior a 950 dólares, su pena será mucho más leve que en otras partes de Estados Unidos.

Charis Kubrin, profesora de criminología, subrayó que robar no es legal en California. En tal sentido, precisó que las personas que incurran en este delito menor serán castigados con seis meses de cárcel y una multa de mil dólares.

“Es completamente incorrecto decir que la gente tiene el derecho de robar 950 dólares. Creo que esta persona se refiere a la Proposición 47, una importante reforma de justicia criminal en California”, dijo, de acuerdo a la revista Semana.

