El extraño caso Jorge T.: Murió asfixiado dentro de una maleta «por un juego», años después su novia es acusada de matarlo

Una mujer metió a su novio en una maleta y ahora la acusan de dejarlo morir. Todo comenzó jugando a las escondidas, pero el hombre terminó muerto asfixiado. El caso ha conmocionado a la ciudad de Winter Park, en Florida (EEUU).

De acuerdo a medios locales, la tragedia se desencadenó la noche del 24 de mayo de 2020 y la acusada fue identificada como Sarah Boone.

Ese día, Boone llamó al 911 para reportar que su pareja, Jorge Torres Jr, estaba inconsciente. Cuando los paramédicos llegaron, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre de 42 años. Murió en la escena del crimen más insólita. Lo hizo en el interior de una maleta.

Según versiones, la pareja había estado bebiendo vino y, en un momento dado, decidieron jugar a las escondidas o al escondite.

LEA TAMBIÉN: HOMBRE ASESINÓ A SU MAMÁ INTERNADA EN CONOCIDA CLÍNICA DE CARACAS Y DESPUÉS SE QUITÓ LA VIDA

A Boone se le ocurrió que sería divertido que Torres se metiera en la maleta. Él accedió y ella pasó el cierre. Después, ella subió las escaleras y se desmayó, aparentemente por el efecto del alcohol.

Horas más tarde, despertó al escuchar su celular sonando insistentemente. Fue entonces, cuando se dio cuenta de que Torres seguía en la maleta. Bajó corriendo a sacarlo, pero ya era demasiado tarde.

¿POR QUÉ SE DICE QUE FUE UN ASESINATO?

La investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange reveló que podían estar ante un asesinato y no accidente. Lo primero que detectaron es que el relato de Boone estaba plagado de inconsistencias. Pero, la clave de lo que «realmente» pasó estaba en su propio teléfono móvil.

En los videos, se escucha a Torres gritar desesperado desde el interior de la maleta, suplicando por su vida: “¡No puedo respirar, es en serio!”.

Pero lejos de ayudarlo, Boone se ríe y, además, expresó palabras de desprecio. “Por todo lo que me has hecho, que te jodas”, se le escucha decir. De hecho, ante los gritos, solo le responde: «Cierra la puta boca”. ¿Qué la habría llevado a asesinarlo? Parece que fue una cuestión de celos. “Eso es lo que yo siento cuando me engañas”, manifestó la mujer.

UNA PAREJA «TÓXICA»

Torres había sido arrestado varias veces por presuntos abusos contra Boone. Pero ella también tenía una detención por supuestamente estrangularlo en 2018. Se trataría de círculo vicioso que ha terminado de la peor manera.

Ahora, el juicio a Sarah Boone, pospuesto ya en siete ocasiones, está programado para mayo de este 2024.