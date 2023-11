El impresionante video del show de fuegos artificiales que dejó choque de un camión en una autopista

Un accidente de tránsito en el este de Vancouver, Canadá, tuvo un extraño desenlace la semana pasada, cuando se activó un cargamento de fuegos artificiales que llevaba una camioneta y dejó un espectáculo pirotécnico de una hora.

Medios canadienses indicaron que el accidente ocurrió en la noche del pasado jueves en la autopista Trans-Canadá. Un camión que viajaba en dirección este chocó con una camioneta que estaba estacionada a un lado de la carretera.

Sin embargo, el problema radicó en que la camioneta arrastraba un remolque lleno de fuegos artificiales. El accidente provocó de inmediato el estallido de la pirotecnia y comenzaron las explosiones sobre la carretera.

«Obviamente, los fuegos artificiales fueron todo un espectáculo para los automovilistas», relató la oficial Carmen Kiener, puesto que decenas de conductores se detuvieron a ver el improvisado festival pirotécnico.

El conductor Ryan Kuhn se dirigía hacia la ciudad de Hope cuando ocurrió el accidente. «Vi un infierno furioso de fuegos artificiales», relató el hombre, quien apuntó que hubo un «poco de caos» en la carretera.

«Doblé una esquina y, bueno, vi fuegos artificiales. Parecía muy extraño a las 10 de la noche», apuntó Kuhn. «Fue el mejor espectáculo de fuegos artificiales que jamás haya visto», añadió al medio CBC.

WATCH: A semi truck collided with a pickup truck carrying a trailer full of fireworks on a highway in British Columbia, Canada resulting in an hour-long fireworks show.#fireworks #Accident #News #BritishColumbia #Canada pic.twitter.com/YgWKNSdYjx

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 31, 2023