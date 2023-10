EN VIDEO | El Kun Agüero explota ante la falta de gasolina en Argentina y la compara con la crisis en Venezuela

El exfutbolista argentino, Sergio «el Kun» Agüero, habló sobre la crisis de gasolina que viven actualmente en Argentina y se preguntó si algún día estarían como en Venezuela, donde las colas por combustible se han hecho costumbre durante los últimos años.

«No hay nafta (gasolina). No sé si reírme, si llorar, si pegar patadas al auto. Ahora no hay ni una gota. Pero que loco, ayer increíble toda la cola que había por todos lados. La verdad que es un momento complicado para Argentina», dijo Agüero durante una transmisión de un streaming realizado para la cadena Espn y Star Plus.

El exfutbolista del Manchester City contó sobre la conversación que sostuvo con un taxista venezolano, quien le confesó que dejó el país debido a las grandes colas de combustible que llegan a durar días en Venezuela.

«Al conductor que me llevaba, venezolano, le conté la situación con la nafta y me dijo ‘sabes por qué me fui de Venezuela (…) porque tuve tres días en el coche esperando para cargar nafta, y ahí fue el día que dije agarro a mi familia y me voy’. Y digo yo, estaremos tres días, algún día así como en Venezuela», se preguntó el argentino.

Tras este último comentario se escuchan las risas de algunas personas que acompañaban a Agüero tras cámaras, por lo que el exdeportista les dedicó un regaño, por burlarse de esta situación, recordándoles que el país «está mal».

«Hace dos semanas iba por la autopista, iba a cargar en la Shell y vi que no había ni un coche, y me digo qué pasó se tomaron franco (libre), están libres estos. Pero era raro, eran las seis de la tarde y dije no puede ser que no estén laburando (trabajando). Llego y estaban tranquilos ahí los que trabajan y le digo che que onda y me dicen ‘no llegó el camión de nafta'», recordó.

Después fue a otra estación de servicio que quedaba más adelante y tampoco había combustible. Finalmente terminó cargando en una gasolinera donde había una gran cola.

«Eso fue hace dos semanas y después de eso me voy del país, y vuelvo ayer al país y me encuentro con la misma situación», señaló.

Por otra parte, mencionó también una ida al supermercado donde fue testigo de una persona que llegó a pagar 11.000 pesos (poco más de 30 dólares) por «cinco o seis cositas».

«Se llevó una azúcar, una harina y otras tres o cuatro cositas y yo dije cómo sube todo acá», explicó.

Por último, contó también que se encontró a una persona de la tercera edad pidiendo dinero en la calle, lo cual confesó es la primera vez que lo veía.

«Cada vez que vengo a Argentina me quedo en shock», dijo para finalizar.