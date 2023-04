El video viral de pasajero impertinente que golpeó a azafatas en pleno vuelo Caracas – Madrid, aterrizaron de emergencia

Los pasajeros de un vuelo de Air Europa entre Caracas y Madrid vivieron terroríficos momentos cuando un hombre, presuntamente, comenzó a agredir a las azafatas y tuvieron que aterrizar en el país caribeño de Barbados.

En las redes sociales comenzó a circular el video. En las imágenes se aprecia a agentes de seguridad barbadenses cuando detienen al hombre, mientras este balbucea algunas palabras en inglés.

#17Abr | Pasajero comenzó a golpear a mujeres que iban abordo del vuelvo que se dirigía hacia Madrid https://t.co/MJW7m4v2Co https://t.co/NJA6DjnqOT — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 17, 2023

El incidente ocurrió en el vuelo de este domingo y el detenido sería de nacionalidad danesa, según el portal El Cooperante. Además, estas fuentes indicaron que el hombre comenzó a atacar a mujeres, tanto pasajeras como azafatas.

La agresión ocurrió en pleno vuelo entre Caracas y la capital española. Por tanto, las autoridades del avión no tuvieron otra opción que dar media vuelta y hacer un aterrizaje de emergencia en Barbados para atender la situación.

VUELO LLEGÓ CON RETRASO

“Está bebido”, dijo una persona en el video, mientras que otra exclamó que “estaba drogado”. “No estoy haciendo nada”, balbuceó en inglés el hombre cuando las autoridades barbadenses lo retiraron del vuelo.

Cuando los agentes de seguridad sacaron al hombre del vuelo, los pasajeros comenzaron a aplaudir. Sin embargo, tuvieron que esperar varias horas en Barbados hasta que retomaron la ruta hacia Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | ASÍ FUE ATRAPADO EL HOMBRE QUE LANZÓ UN EXPLOSIVO DURANTE ACTO ELECTORAL DEL PRIMER MINISTRO DE JAPÓN

Los hechos ocurrieron en el vuelo Air Europa UX72, que cubre la ruta entre Caracas y Madrid. Según FlightAware, el avión llegó con varias horas de retraso a la ciudad ibérica, dado que tuvo que hacer el desvío hacia Barbados.

Hasta la tarde de este lunes, no hay información sobre el paradero del hombre detenido. Medios locales no han reseñado el incidente y no se conoce si hay cargos en contra del protagonista del video.